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Культура

10:32

Universal анонсировала выход "Кота в сапогах – 2"

культура

Фото: кадр из фильма "Кот в сапогах"; режиссер – Крис Миллер; производство – DreamWorks Animation

Американская киностудия Universal назвала дату выхода второй части анимационного фильма "Кот в сапогах", произведенного со студией DreamWorks Animation. Об этом сообщает News.ru.

Стало известно, что картина будет называться "Кот в сапогах: Последнее желание". Мультфильм выйдет на экраны в сентябре 2022 года. Первую часть представили публике в 2011 году.

Режиссером фильма стал Джоэль Кроуфорд, а продюсером – Марк Свифт. Отмечается, что Кота для англоговорящей аудитории будет озвучивать Антонио Бандерас.

Сюжет мультфильма развернется вокруг путешествия главного героя. Согласно задумке, Кот потерял восемь своих жизней и у него осталась лишь одна. Чтобы восстановить их все, Кот отправится на поиски мифического Последнего желания.

Ранее состоялась премьера режиссерской версии "Лиги справедливости", вышедшей под названием "Лига справедливости Зака Снайдера" в честь создателя. Первый фильм вышел раньше, однако автор картины не смог участвовать в работе на поздней стадии по личным причинам. Поэтому фанаты решили, что картина недостаточно хороша.

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