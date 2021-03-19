Universal анонсировала выход "Кота в сапогах – 2"

Фото: кадр из фильма "Кот в сапогах"; режиссер – Крис Миллер; производство – DreamWorks Animation

Американская киностудия Universal назвала дату выхода второй части анимационного фильма "Кот в сапогах", произведенного со студией DreamWorks Animation. Об этом сообщает News.ru.

Стало известно, что картина будет называться "Кот в сапогах: Последнее желание". Мультфильм выйдет на экраны в сентябре 2022 года. Первую часть представили публике в 2011 году.

Режиссером фильма стал Джоэль Кроуфорд, а продюсером – Марк Свифт. Отмечается, что Кота для англоговорящей аудитории будет озвучивать Антонио Бандерас.

Сюжет мультфильма развернется вокруг путешествия главного героя. Согласно задумке, Кот потерял восемь своих жизней и у него осталась лишь одна. Чтобы восстановить их все, Кот отправится на поиски мифического Последнего желания.

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