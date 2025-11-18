Саша Бортич сыграет в третьей части "Волшебника Изумрудного города"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Артистка Саша Бортич присоединилась к актерскому составу кинокартины "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой". Об этом сообщил продюсер Петр Ануров в ходе питчинга национальных фильмов компаний – лидеров отечественного кинопроизводства в Минкультуры России.

По его словам, Бортич воплотит на экране волшебницу Розовой страны – Стеллу. Лента станет третьей частью сказочной франшизы, основанной на произведениях Александра Волкова.

"Первую часть "Волшебника Изумрудного города" посмотрели более 7 миллионов зрителей. Мы приступаем к третьей части", – добавил Ануров.

В режиссерское кресло новой картины вновь вернется Игорь Волошин. Ожидается, что фильм выйдет в прокат 1 июня 2028 года.

Ранее стало известно, что в марте – июле следующего года могут стартовать съемки картины "Незнайка" по мотивам книги Николая Носова. Как пояснил режиссер Дмитрий Дьяченко, съемочный период продлится до середины лета, а монтажно-тонировочный – до декабря. Предварительной датой релиза было названо 1 января 2028 года.

В это время на экраны также может выйти художественный фильм "Ну, погоди!". Лента находится в совместной разработке "Союзмультфильма", телеканала НТВ и кинокомпании ТЕМП. Соглашение они подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

