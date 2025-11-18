Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Сценарист и режиссер Эмир Кустурица рассматривает возможность снять фильм о событиях СВО, передает ТАСС.

По словам режиссера, наиболее интересной темой он считает эпизод, связанный с действиями российских военных при освобождении Курской области.

"Одна из самых лучших идей, которая получилась бы, – это (рассказать про трубопровод. – Прим. ред.), через который они (российские военные. – Прим. ред.) освободили город", – сказал Кустурица.

Он также считает, что такой сюжет стал бы наиболее выразительным рассказом о произошедших событиях и символически, и на уровне военной стратегии.

Ранее Кустурица назвал актрису Анджелину Джоли пропагандисткой, раскритиковав ее поездку на Украину. При этом он добавил, что не воспринимает Джоли как режиссера.

В марте Минобороны РФ сообщило, что в Курской области освободили 12 населенных пунктов. Освобождением занимались подразделения группировки "Север" во время наступательных действий. На тот момент российские бойцы освободили более 100 квадратных километров территории региона.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин в курсе всех деталей операции по прорыву Вооруженных сил России по трубопроводу в тыл украинских войск под Курском.