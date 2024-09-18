Губернатор Калифорнии ограничил использование цифровых копий образов актеров

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Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом принял два закона, ограничивающих использование цифровых копий образов и голоса актеров в киноиндустрии. Об этом сообщает LA Times со ссылкой на Американскую федерацию артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA).

Законы направлены на защиту интересов актеров от потенциальных рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта.

Теперь для использования цифровой копии голоса или внешности живого актера необходимо, чтобы его интересы представлял юрист или профсоюз. Полностью запрещено использовать цифровые копии умерших актеров без согласия их наследников.

При этом председатель SAG-AFTRA Фрэн Дрешер отметил, что искусственный интеллект представляет угрозу для работников всех сфер деятельности во всех индустриях.

Гильдия актеров SAG-AFTRA в 2023 году организовала забастовки, целью которых было ограничить использование искусственного интеллекта в кинопроизводстве. В забастовках приняли участие 160 тысяч актеров. Это привело к временной остановке производства фильмов, многие проекты были перенесены или отменены.

Забастовка была закончена после достижения соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов. Актерам удалось добиться меры защиты от "угроз искусственного интеллекта", повышения минимальных выплат, а также "бонуса за участие в потоковом вещании".