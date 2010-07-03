На фестивале "Ритм моего города" пройдет неделя Street Style

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На фестивале "Ритм моего города" 19 августа стартует новая неделя, посвященная теме Street Style, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Гости фестиваля узнают, как одеваться стильно, не покупая слишком много новых вещей, как нанести самый креативный макияж и можно ли самому "проапдейтить" одежду и аксессуары. Каждый день их ждут лекции ярких представителей уличной моды, интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках и тематические мастер-классы. По вечерам будут проходить концерты.
Ежедневно всю неделю посетители смогут участвовать в творческих занятиях, что пройдут в шатрах на Главной аллее выставки. Учредитель благотворительного фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева и основатель первой мастерской по ремонту кроссовок в России SNEAKERHEAL Владимир Шустер обсудят с гостями вопросы экологии и ответственного потребления, расскажут о важных ресайкл-практиках и поделятся секретами DIY.
В четверг восемь молодых дизайнеров посоревнуются в создании эффектных и экологичных образов. В пятницу, субботу и воскресенье состоятся развлекательные турниры "Каменные лица", а также соревнования по армрестлингу.
Также в последние три дня недели пройдет Street Blogger fest. В роли куратора программы выступит популярный видеоблогер Амиран Сардаров. Помимо него, можно будет пообщаться с такими звездами Youtube и Instagram, как Катя Алдушкина, Кирилл Сычев, Мария Ивакова, Субо Мамедов и Давид Манукян.
Вечером 19 августа выступят популярные хип-хоп-исполнители Johnyboy и Пика. 20 августа главными событиями станут фристайл-шоу от Фристайл Мастерской Льва Рэпака и концерт ST. 21 августа выступят Obe1Kanobe и Нигатив. 22 августа запланирован концерт челябинской рэп-команды ТГК.
Кроме того, на главной сцене с 23 по 25 августа продолжится конкурс рэп-исполнителей. Участники сражаются за любовь аудитории и гран-при в 1,5 миллиона рублей. Их выступления пройдут с 18:00 до 19:15.
После них на сцену выйдут настоящие звезды. 23 августа выступит DJ Smash, 24 августа – DJ Александр Анатольевич и рэп-дуэт HammAli & Navai, 25 августа – DJ M.E.G и Антон Беляев.
Ранее сообщалось, что фестиваль "Ритм моего города" продлится до 7 сентября. Последняя неделя месяца будет связана с уличными танцами. Гости смогут посетить занятия по таким танцевальным направлениям, как крамп, хип-хоп, брейк-данс, фьюжн, футворк, крип-вок.
Заключительной темой фестиваля станет музыка. У желающих появится возможность не только побывать на концертах популярных исполнителей, но и попробовать себя в роли диджеев.
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