Российский пианист Танин прошел в финал Конкурса имени королевы Елизаветы

Фото: ТАСС/Zuma/Jonas Roosens

Российский пианист Сергей Танин примет участие в финале Конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет смотра.

Финальный этап конкурса пройдет с 26 по 31 мая. Помимо 30-летнего Танина, в нем примут участие еще 11 пианистов.

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