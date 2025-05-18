18 мая, 09:27Культура
Народный артист России Турецкий планирует открыть детскую хоровую школу
Фото: legion-media.com/Persona Stars
Народный артист России Михаил Турецкий поделился планами создания детской хоровой школы. Про них он рассказал ТАСС.
Турецкий рассказал, что пока реализация этого проекта затруднена из-за отсутствия подходящего помещения. При этом артист сохраняет уверенность, что в перспективе все трудности будут решены, и замысел удастся осуществить.
"Все плохое когда-то заканчивается и начинается хорошее", – сказал он.
Ранее сообщалось, что с 16 мая в Москве начался прием заявлений на общеразвивающие программы в детских школах искусств. Глава департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что продолжительность обучения по ним может составлять от трех до восьми лет, а количество занятий – не более восьми часов в неделю. Дети также могут выбрать как классические программы, например игру на фортепиано и изобразительное искусство, так и более современные – дизайн одежды, анимацию или электронные музыкальные инструменты.
Вместе с тем он отметил, что в детских школах искусств ребенок не только развивает профессиональные навыки, но и раскрывает свои личностные качества.
Народный артист РФ Михаил Турецкий рассказал, как научился преодолевать трудности