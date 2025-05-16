Открыт прием на общеразвивающие программы в детских школах искусств Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 16 мая в столице стартовал прием заявлений на общеразвивающие программы в детских школах искусств. Они будут приниматься до 1 июля, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Общеразвивающие программы столичных школ искусств дают каждому ребенку возможность раскрыть его таланты в творческой атмосфере независимо от того, планирует ли он связать свою жизнь с искусством", – рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, продолжительность обучения по ним может составлять от трех до восьми лет, а количество занятий – не более восьми часов в неделю. Дети также могут выбрать как классические программы, например игру на фортепиано и изобразительное искусство, так и более современные – дизайн одежды, анимацию или электронные музыкальные инструменты.

При этом в детских школах искусств ребенок не только развивает профессиональные навыки, но и раскрывает свои личностные качества. Более того, такие программы доступны даже для самых маленьких москвичей.

Все ребята принимают участие в различных мероприятиях, таких как конкурсы, концерты, выставки и другие культурные события. Это позволяет им продемонстрировать свои таланты, поделиться опытом с другими детьми и получить признание своих достижений. Кроме того, такие возможности открывают перед ними перспективы для дальнейшего профессионального роста.

Всего в московских школах искусств на сегодняшний день обучаются более 100 тысяч детей. Для них в столице работают 153 творческих образовательных учреждения, охватывающих четыре основных направления: музыкальное, художественное, хореографическое и театральное.

Подать заявление на общеразвивающие программы можно через mos.ru или лично в учебном заведении. Это могут сделать родители или законные представители несовершеннолетних детей.

Юные москвичи также смогут попробовать свои силы на столичном детском фестивале искусств "Небо". Он пройдет в парке "Музеон" 31 мая и 1 июня. На мероприятии запланировано более 90 мероприятий: мастер-классы, спектакли, включая премьеру "Айболит спешит на помощь".

Кроме того, на главной сцене покажут постановки выпускники Школы-студии МХАТ, Красноярского театра оперы и театра "Практика". Также пройдет интерактивный спектакль "Картония" по сказке "Приключения Чиполлино".