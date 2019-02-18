Картины Куинджи вернутся в Русский музей к началу марта

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Годовникова

116 произведений Архипа Куинджи вернутся в Русский музей после завершения выставки в Третьяковской галерее к началу марта, сообщили ТАСС в пресс-службе Русского музея.

Картину "Ай-Петри. Крым", которая была похищена, а затем возвращена на выставку, также доставят в Санкт-Петербург вместе с остальными произведениями.

Сейчас специалисты Русского музея упаковывают картины и готовят их к транспортировке. Их перевезут на специально оборудованным автотранспорте с соблюдением необходимых климатических условий.

"Мы в год делаем 40 выставок, у нас сейчас уехала в Москву лучшая часть Репина из нашей коллекции, мы постоянно этим занимаемся", – отметил директор Русского музея Владимир Гусев.

Выставка Куинджи в Третьяковской галерее проходила с 6 октября по 17 февраля. На ней было представлено более 180 произведений художника из коллекции Третьяковки, Русского музея, 19 региональных собраний, а также музеев Азербайджана, Белоруссии и из частной коллекции.