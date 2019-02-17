Время ожидания в очереди на выставку Куинджи составляет два часа

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

У входа в Третьяковскую галерею выстроилась гигантская очередь. Москвичи используют последнюю возможность увидеть картины Архипа Куинджи. Как сообщает телеканал Москва 24, время ожидания в очереди на выставку составляет два часа.

В онлайн-кассах Третьяковки билетов уже нет, но еще есть шанс купить их в самом музее. Москвичи начали собираться у галереи за несколько часов до открытия экспозиции. В залах представлены более 180 произведений художника. Но многих интересует лишь одна картина, которую в конце прошлого месяца украли на глазах у всех.

Речь идет о картине "Ай-Петри. Крым", которая была украдена из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. 32-летнего подозреваемого задержали на следующее утро в подмосковном поселке Заречье. Утром 1 февраля картина вернулась в экспозицию с небольшими повреждениями и теперь выставляется под стеклом.

Как признались некоторые из тех, кто сейчас стоит в очереди, инцидент с картиной подогрел их интерес к экспозиции.

Последний день работы выставки Куинджи в Третьяковке: вид с квадрокоптера

После инцидента министерство культуры РФ рекомендовало уволить начальника службы безопасности Третьяковки. В ведомстве также отметили необходимость выговоров нескольких сотрудникам галереи, ответсвенным за произошедшее. Владимир Мединский объявил выговор Зельфире Трегуловой.

После случившегося в Третьяковской галерее начали использовать новую систему охраны экспонатов. На картины установили датчики, которые отслеживают локацию. При перемещении полотна на браслеты охранников и смотрителей поступает сигнал тревоги.