Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Видео: youtube.com/Sony Pictures RUSony Pictures RU опубликовала новый трейлер к фильму "Человек-паук: Нет пути домой".
Новинка компании Marvel подогревает интерес киноманов к картине, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". В фильме есть отсылки к предыдущим эпизодам трилогии: появляется Тоби Макгуайр и другие актеры, сыгравшие персонажей "Человека-паука". Например, в трейлере мелькает Бенедикт Камбербэтч, исполнивший роль доктора Стрэнджа.
Главную роль в супергеройской франшизе исполнит Том Холланд. Премьера фильма запланирована на 16 декабря.
В августе первый трейлер предстоящего фильма Marvel побил рекорд по количеству просмотров. За первые сутки ролик набрал 355,5 миллиона просмотров по всему миру.
Ранее актриса Кирстен Данст призналась, что готова присоединиться к кинематографической вселенной Marvel и вновь сыграть роль Мэри Джейн Уотсон в "Человеке-пауке". По словам актрисы, она никогда бы не отказалась от такого предложения. Она также пошутила, что предстала бы на экране старой Мэри Джейн с детьми.
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