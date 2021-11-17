Пересильд опубликовала снятое в космосе видео

Фото: instagram/juliaperesild
Российская актриса Юлия Пересильд опубликовала снятый в космосе видеоролик. Он был размещен в Instagram-аккаунте артистки.
На съемке видно парящую над Землей Международную космическую станцию и черный космос. При этом за кадром сама Пересильд пропела песню "Мы – эхо".
Видео уже прокомментировали многие медийные личности. В их числе – актер Сергей Безруков, бывший супруг певицы Полины Гагариной – фотограф Дмитрий Исхаков, а также актрисы Марина Александрова и Елизавета Боярская.
"Это что-то невообразимое. Юля, то что ты там побывала, это просто в голове не укладывается. Фантастика", – написал Исхаков.
Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов". Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания в центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.
Киноэкипаж МКС вернулся на Землю 17 октября. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане. Сообщалось, что все члены экипажа пребывают в хорошем самочувствии.
Съемочная группа космической драмы поделилась впечатлениями от полета на МКС
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