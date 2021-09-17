Основателя "Смысловых галлюцинаций" перевели из реанимации в обычную палату

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Владимира Бурдина, одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации", перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает RT со ссылкой на его брата Тимофея.

"Владимира перевели в общую палату. Состояние, сказали, еще тяжелое, но в реанимации места другим нужны. Он уже сегодня сам маме с чужого телефона звонил", – рассказал брат музыканта.

27 августа стало известно, что Бурдин впал в кому. Его легкие были поражены на 80 процентов. В реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 сентября он пришел в себя, однако его состояние по-прежнему оставалось тяжелым.

Владимир Бурдин – российский музыкант и поэт. Его песни исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы" и "Группа альтернативного попса".

