На Украине стартовал прием заявок в национальном отборе на "Евровидение-2023"

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины начала прием заявок на участие в национальном отборе на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2023". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети организации.

"Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022 года. Состав и жюри финала нацотбора и национального жюри для международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в 2023 году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Великобритании. Отмечалось, что BBC начал поиски города, который примет конкурс. Украина, победившая в 2022 году, сразу пройдет в финал.

До этого украинская группа Kalush Orchestra продала свою награду за победу на конкурсе "Евровидение-2022" на благотворительном аукционе. Хрустальный микрофон ушел с молотка за 900 тысяч долларов. Покупателем стала криптовалютная биржа.