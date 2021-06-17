Disney объявил о выходе нового сериала "Чип и Дейл" в конце июля

Фото: YouTube/Disney Junior
28 июля на сервисе Disney+ выходит новый анимационный сериал про бурундуков Чипа и Дейла Chip n Dale: Park Life. Об этом сообщила компания Walt Disney на своей странице в Twitter.
Также в Сети появился трейлер мультсериала. Пользователи отреагировали на ролик неоднозначно. Некоторым не понравилось новое исполнение мультфильма и прорисовка героев.
"Что с вами случилось, Disney? Этот графический стиль ужасен. Это похоже на то, что люди получали в коммунистических странах в 1960-х. Искусство ухудшается. Просто посмотрите, как делали "Чип и Дейл спешат на помощь" в 1989", – написал один из пользователей.
"Ну да, у нас закончился бюджет, но детям от 6 до 10 очень понравится", – отметил еще один читатель.
При этом другие назвали сериал милым и заявили, что ждут его выхода.
Ранее продюсер Скотт Мардер, сценарист Дэн Хармон и актриса озвучивания Спенсер Грэммер рассказали о выходе полнометражного мультфильма "Рик и Морти". Пятый сезон проекта станет доступен для просмотра 20 июня на Adult Swim.
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