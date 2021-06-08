Продюсер рассказал о выходе полнометражного "Рика и Морти"

Фото: кадр из мультфильма "Рик и Морти"; режиссеры – Джастин Ройланд и Дэн Хармон; производство – Cartoon Network
Продюсер Скотт Мардер, сценарист Дэн Хармон и актриса озвучания Спенсер Грэммер рассказали о выходе полнометражного мультфильма "Рик и Морти", сообщает "Газета.ру".
"Мне бы хотелось увидеть, каким бы был фильм. Мы туда столько вкладываем, должно быть эпично", – заявил Мардер.
Пятый сезон "Рика и Морти" станет доступен для просмотра 20 июня на Adult Swim.
В 2018 году члены Американской телеакадемии признали один из эпизодов мультсериала "Рик и Морти" лучшей анимированной передачей года. Он получил премию Creative Arts Emmy Award за лучшие визуальные эффекты и технологические характеристики.
В центре сюжета мультика находится школьник по имени Морти и его дедушка Рик. Дедушка молодого человека занимается научными исследованиями, активно привлекая его в работу. И каждый раз они оказываются в самых неожиданных местах и нелепых ситуациях.
Ранее сообщалось, что сериал "Как я встретил вашу маму" получит продолжение. Главную роль в нем сыграет Хилари Дафф, которая по сюжету будет рассказывать сыну о знакомстве с его отцом в 2021 году.
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