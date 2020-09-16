Евгений Петросян впервые показал сына

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Российский юморист Евгений Петросян в день своего 75-летия впервые показал сына от нового брака. Об этом сообщают "Дни.ру".

По некоторым данным, молодая жена артиста Татьяна Брухунова вынашивала ребенка не сама, он родился в Дубае от суррогатной матери.

Первый снимок с сыном Петросян подписал коротко – назвал лишь имя ребенка, Ваган.

О появлении сына пара молчала полгода. В марте, комментируя сообщения об отцовстве, Евгений Петросян заявил, что не будет комментировать частные дела семьи.

Артист женился в пятый раз в декабре 2019 года. Избранницей Петросяна стала его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова.

