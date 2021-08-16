Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев сыграют спецагентов в семейном блокбастере

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER
Американский актер Брюс Уиллис и российский комик Азамат Мусагалиев станут участниками нового рекламного проекта мобильного оператора "МегаФон".
"Оператор отходит от традиционных рекламных форматов, представляя сериал в формате семейного блокбастера с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева в ролях напарников-спецагентов", – говорится в релизе.
Отмечается, что каждая серия будет представлять собой законченный эпизод и продвигать один из продуктов "МегаФона". По сюжету герои Уиллиса и Мусагалиева будут попадать в различные ситуации, знакомые каждому абоненту. Режиссером первого ролика, который будет посвящен новому тарифу "Первый Семейный", стал Илья Найшуллер, известный по работе над клипами группы "Ленинград" и фильму "Хардкор" (2015).
"В основе формата – традиционный тандем более опытного и молодого напарника, которые вместе могут выйти из любой ситуации. Брюс Уиллис, легенда мирового кино, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надежность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый и умеет в каждой ситуации найти выгоду", – говорится в материале.
Уточняется, что герой Уиллиса был создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием актера.
"Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссерская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времен "Крепкого орешка" и "Пятого элемента", поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду", – рассказал Брюс Уиллис.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: