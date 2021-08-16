Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев сыграют спецагентов в семейном блокбастере

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Американский актер Брюс Уиллис и российский комик Азамат Мусагалиев станут участниками нового рекламного проекта мобильного оператора "МегаФон".

"Оператор отходит от традиционных рекламных форматов, представляя сериал в формате семейного блокбастера с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева в ролях напарников-спецагентов", – говорится в релизе.

Отмечается, что каждая серия будет представлять собой законченный эпизод и продвигать один из продуктов "МегаФона". По сюжету герои Уиллиса и Мусагалиева будут попадать в различные ситуации, знакомые каждому абоненту. Режиссером первого ролика, который будет посвящен новому тарифу "Первый Семейный", стал Илья Найшуллер, известный по работе над клипами группы "Ленинград" и фильму "Хардкор" (2015).

"В основе формата – традиционный тандем более опытного и молодого напарника, которые вместе могут выйти из любой ситуации. Брюс Уиллис, легенда мирового кино, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надежность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый и умеет в каждой ситуации найти выгоду", – говорится в материале.

Уточняется, что герой Уиллиса был создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием актера.

"Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссерская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времен "Крепкого орешка" и "Пятого элемента", поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду", – рассказал Брюс Уиллис.