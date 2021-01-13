Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску

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Брюсу Уиллису отказали в обслуживании в аптеке Лос-Анджелеса за его отказ надеть защитную маску. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что актер не стал даже прикрывать лицо банданой, которая была обмотана вокруг его шеи. Уиллис не смог совершить покупку и покинул аптеку. При этом представители голливудской звезды инцидент пока не прокомментировали.

В социальных сетях поведение актера, отказывающегося соблюдать антиковидные меры, осудили.

Ранее сообщалось, что демонстративный отказ от защитной маски может быть признаком открытой агрессии. Отказ носить маску связан также с тем, что у человека есть сложности с инстинктом самосохранения.

