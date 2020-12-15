"Аэрофлот" планирует отсаживать пассажиров, отказавшихся надеть маску

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует отсаживать на специально выделенные места пассажиров самолета, которые отказались надеть маску после закрытия дверей лайнера. Об этом Москве 24 сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Это общемировая практика и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применения других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту", – сказала она.

Ранее пассажиры самолета, который направлялся на Ибицу, устроили драку после того, как один из мужчин отказался надевать маску.

Аналогичный случай произошел в самолете, летевшем из Новосибирска в Москву. Когда члены экипажа напомнили мужчине о правилах санитарной безопасности, он начал их оскорблять.