Журналист Симоньян призвала молиться за находящегося в коме режиссера Кеосаяна

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Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала молиться за жизнь ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, который впал в кому.

Так журналистка прокомментировала вопрос одного из подписчиков, который интересовался, чем аудитория Симоньян может помочь ей в борьбе за жизнь Кеосаяна. Журналистка также подчеркнула, что в данный момент врачи могут обеспечивать ее мужу только уход.

"Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной – молиться. Спасибо вам и всем, кто молится за него", – написала она в своем телеграм-канале.

В январе стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян рассказывала, что режиссер реагирует на внешние действия. Ему удается сжимать пальцы, а также он моргает в ответ на слова.

По ее словам, до 30 января ее супруг никак не реагировал на внешние события. Однако со временем он начал постепенно двигать рукой и глазами. Она поблагодарила всех, кто переживает о его здоровье, подчеркнув, что, возможно, благодаря молитвам этих людей Кеосаян смог вновь открывать глаза.