От мазурки до брейк-данса: москвичей научат 30 видам танцев

Мастер-классы по 30 видам танцев пройдут на фестивале "Мировые балетные каникулы". По словам организаторов, бесплатно освоить азы разных направлений смогут все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
Занятия пройдут с 31 мая по 2 июня. Посещать их советуют в удобной обуви и свободной одежде. При этом танцевать можно не один час.
Учить мексиканским, бразильским, шотландским, китайским, индийским, кавказским, испанским, русским, казачьим, восточным, арабским и другим танцам будут в режиме нон-стоп.
Гости фестиваля освоят мазурку, ковбойские танцы, рок-н-ролл, степ, брейк-данс, хип-хоп, историко-бытовой танец, классический танец и спортивные бальные танцы. Помимо этого, в программу вошла детская хореография.
В роли наставников выступят профессиональные танцоры. Например, 31 мая у главной сцены пройдут мастер-классы по аргентинскому танго от абсолютных чемпионов России, вице-чемпионов Европы Артема Лучина и Ирины Самойловой и вице-чемпионов России и бронзовых призеров Европы Луиса Сквиччиарини и Евгении Самойловой.
1 июня секретами поделятся Евгений Папунаишвили и лучшие преподаватели его школы, которые проведут мастер-класс по Caribbean Mix.
Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе устроит мастер-класс "Мировой балетный станок". В нем поучаствуют мировые звезды балета.
Посещение всех мероприятий требует предварительной регистрации на сайте фестиваля. Всем участникам вышлют инструкцию со временем сбора и точным местом проведения мастер-класса.
Те, кто не хочет ждать до конца мая, могут пойти на танцевальные мастер-классы в ближайшие выходные. Горожанам покажут движения таких танцев, как самба, ча-ча-ча, джайв, вальс и танго.
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