На ВДНХ пройдет фестиваль балета

С 31 мая по 2 июня на ВДНХ впервые будет проходить фестиваль "Мировые балетные каникулы" (Global ballet holidays).
В рамках фестиваля выступят звезды мирового балета, будут также проведены творческие мастер-классы для взрослых и детей. Николай Цискаридзе проведет открытый урок.
Мастер-класс пройдет 1 июня в 19.00. В нем примут участие звезды российских и зарубежных балетных трупп и все желающие. Условия: возраст от 10 лет, опыт занятий классической хореографией от 1 года.
"Балет сегодня очень востребован, пользуется невероятным спросом. Поэтому у меня и родилась идея провести в Москве открытый балетный урок, в котором стоя у станка смогут принять участие любители с самым разным уровнем подготовки. Желающих поучаствовать, я уверен, найдется немало, поэтому станок мы сделаем самым длинным в мире, длиной 1,3 километра", – сказал организатор праздника Николай Цискаридзе.
Он также выразил благодарность правительству Москвы и Сергею Собянину, которые оказали поддержку проекту и предоставили площадку для проведения праздника именно на ВДНХ.
Балетный станок и главная сцена фестиваля будут находиться между павильоном № 1 и фонтаном "Дружба народов". Центральную аллею ВДНХ украсят 3D-фигуры, изображающие танцовщиков "Русских сезонов".
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