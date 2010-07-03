Почти тысяча танцовщиков выступит на фестивале "Мировые балетные каникулы"

Танцовщики из России, США, Австралии, Аргентины, Кореи, Японии, Испании, Италии, Германии, Австрии и Албании выступят на фестивале "Мировые балетные каникулы". Участие в мероприятиях примет почти тысяча артистов, сообщает оргкомитет фестиваля.
С 31 мая по 2 июня на ВДНХ представят разные жанры, школы и направления хореографии. Среди тех, кто выступит перед москвичами и туристами, будут артисты Большого театра, Los Angeles Ballet, Vienna State Opera и других.
Вход на все гала-концерты и мероприятия будет свободным. В программу первого дня фестиваля вошли балетные постановки "Спящая красавица", "Лебединое озеро", а также концерт "Звезды танцующих континентов". А специальными гостями станут гаучо аргентинского ансамбля MalevoMalambo.
1 июня своими выступлениями гостей порадуют воспитанники хореографического ансамбля "Калинка" имени Филиппова, балетной школы "Армида", эстрадно-цирковой студии "Водолеи", международной сети школ балета для детей "Балет с 2 лет" и студии классического балета "Молодой Балет Москвы".
В завершающий день жителей столицы ждет танцевально-музыкальная программа Flamenco Capriccios под руководством Ольги Пшеницыной и выступление шоу-ансамбля "Цыганская жемчужина" Заслуженного артиста России Михаила Жемчужного.
Помимо этого, перед зрителями выступят артисты Клуба “Дуэт" Московской федерации спортивных танцев на инвалидных колясках.
Подробнее о запланированных мероприятиях можно узнать на сайте фестиваля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.