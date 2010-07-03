Почти тысяча танцовщиков выступит на фестивале "Мировые балетные каникулы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Танцовщики из России, США, Австралии, Аргентины, Кореи, Японии, Испании, Италии, Германии, Австрии и Албании выступят на фестивале "Мировые балетные каникулы". Участие в мероприятиях примет почти тысяча артистов, сообщает оргкомитет фестиваля.

С 31 мая по 2 июня на ВДНХ представят разные жанры, школы и направления хореографии. Среди тех, кто выступит перед москвичами и туристами, будут артисты Большого театра, Los Angeles Ballet, Vienna State Opera и других.

Вход на все гала-концерты и мероприятия будет свободным. В программу первого дня фестиваля вошли балетные постановки "Спящая красавица", "Лебединое озеро", а также концерт "Звезды танцующих континентов". А специальными гостями станут гаучо аргентинского ансамбля MalevoMalambo.

1 июня своими выступлениями гостей порадуют воспитанники хореографического ансамбля "Калинка" имени Филиппова, балетной школы "Армида", эстрадно-цирковой студии "Водолеи", международной сети школ балета для детей "Балет с 2 лет" и студии классического балета "Молодой Балет Москвы".

В завершающий день жителей столицы ждет танцевально-музыкальная программа Flamenco Capriccios под руководством Ольги Пшеницыной и выступление шоу-ансамбля "Цыганская жемчужина" Заслуженного артиста России Михаила Жемчужного.

Помимо этого, перед зрителями выступят артисты Клуба “Дуэт" Московской федерации спортивных танцев на инвалидных колясках.

Подробнее о запланированных мероприятиях можно узнать на сайте фестиваля.

