XXVII Международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс в Большом театре

21 и 22 мая на Исторической сцене Большого театра России, при поддержке министерства Культуры РФ пройдет XXVII Международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс. Зрители увидят самые яркие работы в области танца, созданные в минувшем году в разных странах. В рамках фестиваля выступят звезды 18 ведущих балетных компаний и современных трупп мира.

21 мая – гала-концерт звезд балета – номинантов Приза–2019 года и награждение победителей; – гала-концерт звезд балета – номинантов Приза–2019 года и награждение победителей; 22 мая – "Бенуа де ла Данс – Году театра" – гала-концерт звезд балета – лауреатов Приза разных лет при участии артистов Театра им. Вахтангова в хореографии Анжелики Холиной.

Вэтом году Приз "За Жизнь в искусстве" присужден члену Французской академии изящных искусств, выдающемуся хореографу, дважды лауреату Бенуа де ла Данс Иржи Килиану. Российско-итальянский Приз Бенуа-Мясин – прима-балерине Гамбургского балета Анне Лаудере. Она примет участие в обоих гала вместе с Эдвином Ревазовым – они исполнят фрагмент из балетов Джона Ноймайера "Проект Бетховен" и "Адажиетто" из 5-й Симфонии Малера. Хореограф Кристал Пайт в 2017-м завоевала Бенуа за балет "Канон сезонов", поставленный ею для труппы Парижской оперы. Высокая востребованность, постановки по всему миру мешают ей приехать и получить Приз. За нее его получит Художественный руководитель компании "Хаббард Стрит Данс Чикаго" Глен Эджертон, а Майкл Гросс и Андрью Мёрдок станцуют дуэт из балета Пайт "Другой ты".

В программу гала включены произведения Хуанхо Аркеса, Септиме Вебре, Кристиана Шпука. Манюэль Лёгри покажет дуэт из своей версии "Сильвии" Лео Делиба. Шведский хореограф Фредрик Ридман, лишенный возможности станцевать свой "Дуэт с индустриальным роботом", который весит тонну, ставит миниатюру специально для этого гала.

Большой театр будет представлен Вячеславом Лопатиным. Парижская Опера – Амандином Альбиссоном и Одриком Безаром в последнем Па де де из "Дамы с камелиями" Джона Ноймайера. Па де де из первого акта этого балета станцуют премьеры Национального балета Нидерландов Майя Махатели и Константин Аллен. Эшли Баудер из Нью-Йорк Сити балета исполнит с Сетом Орза Свадебное па де де из "Коппелии" Джорджа Баланчина. Элиза Каррильо Кабрера с Иваном Зайцевым выступят в дуэте из "Ромео и Джульетты" Начо Дуато. Юань Юань Тань из Балета Сан-Франциско и Кахо Янагисава из Шведского Королевского балета с партнерами исполнят хореографию Кристофера Уилдона и Уильяма Форсайта. Кубинский танцовщик и хореограф из компании "Мальпасо" Абель Рохо покажет свою миниатюру на музыку "Гносьенны" Эрика Сати. Классику представят в неувядаемом Па де де из "Дон Кихота" Даниэль Камарго и Элиза Баденес, а Па де де из "Сильфиды" станцуют премьеры Вашингтонского балета Андиле Ндлову и Ануки Маки.

Гала 22 мая посвящается Году Театра. В нем, наряду с танцовщиками, будут участвовать артисты Театра им. Вахтангова в хореографических сценах из "Пиковой дамы", "Отелло" и "Анны Карениной" в постановке Анжелики Холиной. Прима-балерина Большого театра и лауреат Бенуа Ольга Смирнова с Денисом Савиным покажут мировую премьеру – "Дуэт Настасьи Филипповны и Рогожина", также в хореографии Холиной. Лауреат Приза "Бенуа-Мясин" Мария Кочеткова исполнит необычный для себя современный номер "Дегунино"; Даниэль Камарго – миниатюру "Огнедышащий". Мы увидим интересную комбинацию двух дуэтов Орфея и Эвридики, перетекающих один в другой, поставленных Джоном Ноймайером в разные годы. Их исполнят Сильвия Аццони, Александр Рябко и премьеры Балета Джоффри – Виктория Джайяни и Темур Сулуашвили. Константин Аллен ставит для себя и Майи Махатели дуэт на музыку Рахманинова. Кристиан Шпук тоже специально для этого вечера ставит номер для премьеров Цюрихского балета Елены Вострониной и Коэна Итчисон-Дюга. И, наконец, Элиза Каррильо Кабрера исполнит с Михаилом Канискиным прелестную миниатюру Уве Шольца "Сотворение".