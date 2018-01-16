Самобытность Долорес О’Риордан принесла The Cranberries популярность – критик

16 января, 13:36
Фото: ТАСС/DPA/Britta Pedersen
Сообщение о внезапной смерти солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан прокомментировал музыкальный критик Артур Гаспарян.
"Безусловно, это большая потеря для мира музыки. Сейчас эта группа не самая модная и популярная, но она оставила значительный след в музыкальной истории, создав не одну песню, вписанную в золотые страницы рок-музыки", – заявил критик в беседе с RT. "Группа яркая и во многом состоявшаяся благодаря тому, что там была такая солистка", – подчеркнул он.
Гаспарян также отметил "уникальный почерк" The Cranberries и их яркую роль в истории ирландского рока. По мнению эксперта, "самобытность и харизма солистки во многом обеспечили The Cranberries популярность".
Долорес О’Риордан умерла в Лондоне в возрасте 46 лет. Об этом стало известно 15 января.
В полиции Лондона причину и обстоятельства смерти певицы пока не называют.
Сообщается также, что 16 января солистка The Cranberries собиралась записать новую версию хита Zombie. После сообщения о смерти Долорес О’Риордан спрос на сборник Something Else вырос на более чем 900 тысяч процентов
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: