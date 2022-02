Самобытность Долорес О’Риордан принесла The Cranberries популярность – критик

Фото: ТАСС/DPA/Britta Pedersen

Сообщение о внезапной смерти солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан прокомментировал музыкальный критик Артур Гаспарян.

"Безусловно, это большая потеря для мира музыки. Сейчас эта группа не самая модная и популярная, но она оставила значительный след в музыкальной истории, создав не одну песню, вписанную в золотые страницы рок-музыки", – заявил критик в беседе с RT. "Группа яркая и во многом состоявшаяся благодаря тому, что там была такая солистка", – подчеркнул он.

Гаспарян также отметил "уникальный почерк" The Cranberries и их яркую роль в истории ирландского рока. По мнению эксперта, "самобытность и харизма солистки во многом обеспечили The Cranberries популярность".

Долорес О’Риордан умерла в Лондоне в возрасте 46 лет. Об этом стало известно 15 января.

В полиции Лондона причину и обстоятельства смерти певицы пока не называют.

Сообщается также, что 16 января солистка The Cranberries собиралась записать новую версию хита Zombie. После сообщения о смерти Долорес О’Риордан спрос на сборник Something Else вырос на более чем 900 тысяч процентов