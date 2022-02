Скончалась вокалистка ирландской группы The Cranberries

Фото: ТАСС/David Jensen/EMPICS Entertainment

Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Reuters.

Представитель исполнительницы сообщил, что она находилась в Лондоне для сессии звукозаписи. Причина смерти певицы остается неизвестной.

Композитор и автор песен Долорес О’Риордан родилась в 1971 году. Она присоединилась к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries, в 1990 году.

В составе группы выпустила пять альбомов, в том числе и такие хиты, как "Zombie" и "Linger".

Видео: YouTube/TheCranberriesVEVO

В 2003 году она сосредоточилась на сольной карьере. В 2008 году удостоена премии EBBA, присуждаемой музыкантам, добившимся славы за пределами родной страны.

В последние годы О'Риордан вновь сотрудничала с Cranberries. Группа устроила турне по странам Европы, которое пришлось прервать из-за болезни вокалистки.

В 2014 году О’Риордан развелась с бывшим менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном. За 20 лет супружеской жизни у них родилось трое детей.