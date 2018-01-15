Скончалась вокалистка ирландской группы The Cranberries

Фото: ТАСС/David Jensen/EMPICS Entertainment
Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Reuters.
Представитель исполнительницы сообщил, что она находилась в Лондоне для сессии звукозаписи. Причина смерти певицы остается неизвестной.
Композитор и автор песен Долорес О’Риордан родилась в 1971 году. Она присоединилась к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries, в 1990 году.
В составе группы выпустила пять альбомов, в том числе и такие хиты, как "Zombie" и "Linger".
Видео: YouTube/TheCranberriesVEVO
В 2003 году она сосредоточилась на сольной карьере. В 2008 году удостоена премии EBBA, присуждаемой музыкантам, добившимся славы за пределами родной страны.
В последние годы О'Риордан вновь сотрудничала с Cranberries. Группа устроила турне по странам Европы, которое пришлось прервать из-за болезни вокалистки.
В 2014 году О’Риордан развелась с бывшим менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном. За 20 лет супружеской жизни у них родилось трое детей.
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