Солистка The Cranberries собиралась записать новую версию хита Zombie

16 января, 10:04
Фото: ТАСС/Zuma/Igor Vidyashev
Солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан, скончавшаяся в возрасте 46 лет, собиралась записать новую версию песни Zombie.
Исполнительница услышала версию композиции от группы Bad Wolves и решила записать для нее вокал. Сделать это она планировала 16 января, сообщает "Газета.ру". Как заявил вокалист Bad Wolves Томми Векст, О'Риордан понравилась их версия, и это был лучший возможный комплимент для группы.
Музыкант Мартин Гловер также подтвердил, что был одним из тех, кто ждал певицу в студии, когда узнал о ее смерти.
О смерти Долорес О'Риордан стало известно 15 января, это произошло в Лондоне. В полиции не смогли назвать причину ее смерти, на начальном этапе она расценивается как необъяснимая.
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