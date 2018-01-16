Солистка The Cranberries собиралась записать новую версию хита Zombie

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Солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан, скончавшаяся в возрасте 46 лет, собиралась записать новую версию песни Zombie.

Исполнительница услышала версию композиции от группы Bad Wolves и решила записать для нее вокал. Сделать это она планировала 16 января, сообщает "Газета.ру". Как заявил вокалист Bad Wolves Томми Векст, О'Риордан понравилась их версия, и это был лучший возможный комплимент для группы.

Музыкант Мартин Гловер также подтвердил, что был одним из тех, кто ждал певицу в студии, когда узнал о ее смерти.

О смерти Долорес О'Риордан стало известно 15 января, это произошло в Лондоне. В полиции не смогли назвать причину ее смерти, на начальном этапе она расценивается как необъяснимая.