Полиция Лондона выясняет причину смерти вокалистки The Cranberries

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Полиция Лондона заинтересовалась скоропостижной кончиной вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

В Скотленд-Ярде заявили, что "на данном начальном этапе смерть расценивается как необъяснимая", сообщает ТАСС.

Певица скончалась в понедельник, 15 января, в британской столице в возрасте 46 лет. Причина смерти певицы остается неизвестной.

О’Риордан родилась в 1971 году. К составу The Cranberries присоединилась в 1990 году. За это время выпустила пять альбомов.