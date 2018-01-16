Продажи альбомов The Cranberries взлетели на фоне смерти Долорес О’Риордан

Фото: ТАСС/David Jensen/EMPICS Entertainment
Продажи альбомов The Cranberries взлетели на фоне смерти солистки коллектива Долорес О’Риордан. Спрос на сборник Something Else увеличился на более чем 900 000 процентов.
Как сообщает портал TMZ, также заметно увеличилась популярность сольного альбома О’Риордан под названием Are You Listening? и других релизов группы.
Певица скончалась в понедельник, 15 января, в британской столице в возрасте 46 лет. Причина смерти певицы до сих пор остается неизвестной.
О’Риордан родилась в 1971 году. К составу The Cranberries присоединилась в 1990 году. За это время группа выпустила пять альбомов.
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