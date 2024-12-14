Путин и Мишустин выразили соболезнования в связи со смертью актрисы Максимовой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой, телеграмма российского президента была зачитана в ходе церемонии прощания.

"За годы творческой деятельности вписала незабываемые страницы в историю Московского художественного театра и кинематографа, по праву сыскала профессиональное призвание и искреннюю любовь зрителей", – цитирует ТАСС.

В это же время свои соболезнования выразил и премьер РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. Глава правительства назвал Максимову примером преданности профессии.

Народная артистка скончалась в возрасте 95 лет, об этом стало известно 11 декабря. Ее похороны проходят на Троекуровском кладбище. Зрителям она известна по своим ролям в фильмах "Моя судьба", "Вдовы", "Послушай, не идет ли дождь…" и сериале "Закон и порядок".

