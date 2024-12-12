Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова выходила на сцену за три недели до смерти, сообщает "Газета.ру".

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова подтвердили ее смерть. Там подчеркнули, что в последнее время артистка не играла в театре, но ее связь с ним оставалась всегда неразрывной.

"Ее уход – огромная потеря для мхатовцев", – заявили в театре.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", три недели назад Максимова выходила на сцену с небольшой ролью из трех слов. На сцену ее вывез внук Митя. По словам невестки артистки, 95-летняя Максимова хотела еще раз увидеть зрителей.

Народная артистка РСФСР Максимова скончалась 12 декабря. Она родилась в 1929 году в Саратове. В 1956-м завершила обучение в Школе-студии МХАТ в Москве. Позже она стала частью труппы театра. В 1987-м ушла в МХТ имени Чехова. За свою карьеру актриса также исполняла роли в таких фильмах, как "Моя судьба", "Вдовы", "Послушай, не идет ли дождь…", сериале "Закон и порядок".

Званием Народной артистки РСФСР Максимова была удостоена в 1990 году. Кроме того, актриса была награждена орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского и отмечена Почетной грамотой президента РФ.