Раису Максимову похоронят на Троекуровском кладбище

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Похороны советской и российской актрисы Раисы Максимовой пройдут на Троекуровском кладбище 14 декабря, рассказала ее невестка Елена Шойко.

"Прощание с Раисой Викторовной состоится в эту субботу. Гражданская панихида начнется в 11:00 в МХТ имени Чехова, отпевание – в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. А похоронят ее на Троекуровском кладбище", – передает Агентство "Москва" ее слова.

О смерти Максимовой стало известно ранее. Народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 95 лет.

При этом за три недели до этого актриса выступала на сцене с небольшой ролью, утверждают СМИ. Тогда к зрителям ее вывез внук. В МХТ имени Чехова рассказали, что связь Максимовой с учреждением оставалась всегда неразрывной.

Максимова родилась в 1929 году в Саратове. В 1956-м завершила обучение в Школе-студии МХАТ в Москве. Позже она стала частью труппы театра. В 1987-м ушла в МХТ имени Чехова. За свою карьеру актриса также исполняла роли в таких фильмах, как "Моя судьба", "Вдовы", "Послушай, не идет ли дождь…", сериале "Закон и порядок".

