Международный фестиваль театров теней ShadowFest открывается в четверг в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Международный фестиваль театров теней ShadowFest начнет свою работу в четверг, 14 ноября, в столице. Смотр проводится в рамках Года театра при поддержке Департамента культуры Москвы по инициативе Московского детского театра теней. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова программного директора фестиваля, театрального критика Марину Шимадину.

"ShadowFest – единственный в России фестиваль, целиком посвященный древнему и оригинальному жанру – театру теней. И мы хотим показать все многообразие приемов, которые используются сегодня в теневом театре в мире - от традиций с многовековой историей до новейших технологий", – подчеркнула Шимадина.

Она отметила, что театр теней возник в древнем Востоке более 2000 лет назад. Изначально это было священное ритуальное действо, где куклы служили "аватарами" духов предков.

"Сейчас театр теней захватил весь мир и имеет множество ликов: от скромных домашних представлений до грандиозных мультимедийных шоу с применением новейших технологий", – уверила Шимадина.

Известно, что во втором фестивале ShadowFest поучаствуют девять театров из разных стран мира. Среди них – Польша, Испания, Италия, Турция, Великобритания и Россия. Уточняется, что большинство из них впервые выступит в Москве.

В программу будут включены следующие элементы: теневой спектакль-комикс и теневые оперы, традиционный турецкий театр карагез и постановки с использованием видеопроекций, шоу рук и sand-art, спектакли по греческим мифам, а также японским и арабским сказкам. Отмечается, что постановки рассчитаны на детей от 3 до 14 лет.

"Также юных зрителей ждут увлекательные мастер-классы по теневому театру от легендарного театра "Тень" и национального турецкого театра Карагез, а взрослых – образовательная программа (лекции по индонезийскому театру ваянг-кулит и силуэтной анимации)", – добавила Шимадина.

Закрытие фестиваля запланировано на 24 ноября. Все спектакли в его рамках пройдут на сцене Московского детского театра теней.

Ранее фестиваль "Круг света" прошел в Москве. Световые представления были показаны на Гребном канале, Театральной площади, комплексе зданий на проспекте Сахарова, в парке "Коломенское", Останкинском парке, Политехническом музее, Музее Победы, концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.