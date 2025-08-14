Писателя Евгения Чижова похоронят на Долгопрудненском кладбище

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Похороны писателя, журналиста и переводчика Евгения Чижова пройдут на Долгопрудненском центральном кладбище 15 августа в 12:00. Об этом в беседе с ТАСС рассказал его друг, писатель Дмитрий Данилов.

По его словам, отпевание пройдет в 11:00.

Чижов умер 11 августа в возрасте 58 лет. Писатель утонул в Балтийском море.

Его первой работой как писателя стала повесть "Бесконечный праздник" в журнале "Соло". В 2000 году Чижов выпустил роман "Темное прошлое человека будущего". Среди других его произведений – "Персонаж без роли", "Собиратель рая", "Самоубийцы и другие шутники".

Книга журналиста "Перевод с подстрочника" стала финалистом премий "Ясная Поляна", а "Большая книга" и удостоилась награды "Венец" Союза писателей Москвы.