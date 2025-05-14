Гендиректор Большого театра Гергиев сравнил перекупщиков билетов с мафией

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев сравнил перекупщиков билетов с колумбийской мафией, указав, что они забирали до половины доходов. Его слова передает телеграм-канал "Вы слушали Маяк".

"В Большом театре тысячи артистов, а спекулянтов, ну может быть, десятки. Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес", – отметил Гергиев.

Как подчеркнул гендиректор театра, это оказалось "грязным пятном" на репутации культурного учреждения. По словам Гергиева, с перекупщиками боролись друзья Большого театра и люди, призванные противостоять таким злоупотреблениям.

"Будем смотреть, как будут развиваться события дальше", – добавил он.

В рамках пилотного проекта с 15 марта в театрах и на концертных площадках столицы, которые подведомственны департаменту культуры Москвы, вступил в силу новый порядок посещения мероприятий. При покупке билетов с посадочными местами посетители должны указывать данные одного из документов, перечень которых опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

За первый квартал 2025 года выручка театров и концертных залов Москвы выросла на 21%. По словам главы столичного департамента культуры Алексея Фурсина, билеты стали доступнее, поскольку после введения новых правил посещения культурных мероприятий в Москве у перекупщиков снизился интерес к ним.

