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Культура

14:56

Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского выдвинули на "Оскар"

культура кино

Фото: кадр из фильма "Дорогие товарищи!" (2020), режиссер – Андрей Кончаловский

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинули от России на премию "Оскар", сообщил ТАСС председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

До этого фильм получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго и специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Картина рассказывает о событиях 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Рабочим примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась зарплата. Началась забастовка, переросшая в стихийные акции протеста.

Продюсером фильма выступил Алишер Усманов. Главную роль исполнила супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. Съемки проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в "Лужниках".

Фильм Андрея Кончаловского оценили на кинофестивале в Чикаго

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