В новой серии "Простоквашино" герои погрузятся в "день сурка"

В новой серии мультсериала "Простоквашино" герои погрузятся в "день сурка". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

"Новая, 21 серия популярного мультсериала "Простоквашино" "Тайна фиолетового пятна" доступна на официальном канале киностудии в YouTube. По сюжету эпизода Кот Матроскин находит на полу таинственное фиолетовое пятно и решает устроить генеральную уборку. Однако утром следующего дня герои вновь просыпаются в беспорядке, и пятно так же красуется на полу", – рассказали в пресс-службе.

Режиссером эпизода является Анастасия Воронина, известная ранее по работе "О, дарлинг!".

Первый сезон мультфильма "Простоквашино" будет иметь 30 серий. Его режиссером стала неоднократный лауреат Суздальского фестиваля Софья Кравцова.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова – маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Также известно, что "Союзмультфильм" снимет новые серии культовых мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка". Некоторые эпизоды станут продолжением уже знакомых историй.

Ранее Сергей Собянин рассказал о втором рождении "Союзмультфильма". В День российской анимации, который отмечался 8 апреля, мэр отметил, что для советских поколений история анимации навсегда связана с этой киностудией.

