HBO посвятит второй приквел "Игры престолов" дому Таргариенов

Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Исполнительным продюсером выступит сам автор цикла "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин, шоураннером станет Райан Кондал, ответственный за сценарии к сериалу "Колония" и боевику "Рэмпейдж".
Действие развернется за 300 лет до событий оригинального сериала, зрителям покажут начало падения дома Таргариенов. В основу ляжет книга Мартина "Пламя и кровь". Вместе с тем сам автор еще в мае говорил, что всего запланировано три "наследника" "Игры престолов".
Летом в Северной Ирландии стартовали съемкам первого приквела шоу под названием "Долгая ночь". В новом сериале будут описываться события, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки. Ведущие роли сыграют Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф. По словам Мартина, создатели покажут мамонтов, лютоволков и Старков, а также предысторию семьи Ланнистеров.
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