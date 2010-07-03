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13:08

HBO посвятит второй приквел "Игры престолов" дому Таргариенов

культура за рубежом

13:08

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Фото: кадр из сериала "Игра престолов"/HBO

Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.

Исполнительным продюсером выступит сам автор цикла "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин, шоураннером станет Райан Кондал, ответственный за сценарии к сериалу "Колония" и боевику "Рэмпейдж".

Действие развернется за 300 лет до событий оригинального сериала, зрителям покажут начало падения дома Таргариенов. В основу ляжет книга Мартина "Пламя и кровь". Вместе с тем сам автор еще в мае говорил, что всего запланировано три "наследника" "Игры престолов".

Летом в Северной Ирландии стартовали съемкам первого приквела шоу под названием "Долгая ночь". В новом сериале будут описываться события, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки. Ведущие роли сыграют Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф. По словам Мартина, создатели покажут мамонтов, лютоволков и Старков, а также предысторию семьи Ланнистеров.

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культура за рубежом

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