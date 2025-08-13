Выставка ретроавтомобилей и спектакли пройдут в кинопарке "Москино" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставка ретроавтомобилей XX века пройдет 16 и 17 августа в кинопарке "Москино". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Среди экспонатов представят "Чайку" и Ford, мотоциклы, велосипеды и пожарные машины. Гости смогут увидеть транспорт в рамках "Автокиновыставки" Вадима Задорожного.

Программа мероприятия также включит мастер-классы, спектакли и мультфильмы. Например, в "Театре Гонзаги" в 14:00 и 17:00 16-го числа состоятся показы авторской постановки "Поздравляем, у вас мальчик".

В свою очередь, в "Уездном городе" будет представлена постановка по мотивам фильма "Вий". Вход на спектакли возможен по билету в кинопарк.

Вместе с тем в кинотеатре "Москино Кинопарк" проведут показы для зрителей всех возрастов. На большом экране покажут мультфильмы студии Disney "Бэмби" и "Белоснежка и семь гномов".

Также зрители смогут увидеть русскую комедию "Атель-Матель" о находчивом предпринимателе, который выдает свою хижину за модный экоотель, анимационный фильм "Пушистый форсаж: Гран-при" о юной мышке Эдде на зверогонке и кинокартину "Мой папа – медведь" о необычных выходных в лесу отца и дочери.

Билеты можно приобрести на сайте cinema.moskino.ru.

Кроме того, на выставке "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж" расскажут о мифах и легендах столичного метро. Посетители увидят анимированные сюжеты о легендах метро, включая историю о колоннах "Маяковской" из ребер дирижабля Циолковского и миф о Кольцевой линии, появившейся из-за следа от кружки Иосифа Сталина.

Также на выставке посетители узнают историю метро и увидят, какие изменения ему пришлось претерпеть с 1935 года. Еще у них появится уникальная возможность заглянуть в будущее и побывать в 2030 году.