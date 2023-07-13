14:00Культура
В "Современнике" опровергли информацию о госпитализации Марины Нееловой
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Директор московского театра "Современник" Юрий Кравец опроверг информацию о госпитализации народной артистки РСФСР, актрисы Марины Нееловой, сообщает ТАСС.
"Марина Мстиславовна в строю, все в порядке, все хорошо. Она дома", – сказал директор "Современника".
Ранее СМИ сообщали, что актриса была экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
Неелова родилась 8 января 1947 году в Ленинграде. С 1971 года работала в Театре имени Моссовета, однако в 1974 году перешла в "Современник", где работает и в настоящее время. В этом театральном сезоне актриса играет в спектаклях "Собрание сочинений" по произведению Евгения Гришковца и "203–205" по пьесе "Калифорнийская сюита" Нила Саймона.
Самыми известными фильмами с участием Нееловой можно назвать "Монолог", "Фантазии Фарятьева", "Осенний марафон" и другие киноленты.
В конце июня ассистент российского тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой сообщила, что не было необходимости вызывать скорую помощь Тарасовой, так как у нее все хорошо. Этими словами она опровергла информацию СМИ о том, что тренер потеряла сознание, находясь дома.
До этого сама Тарасова сообщила, что посетила больницу для приобретения лекарств. Кроме того, тренер опровергла информацию о госпитализации. Тогда она заявила о хорошем самочувствии.
Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник – СМИ
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