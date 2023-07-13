В "Современнике" опровергли информацию о госпитализации Марины Нееловой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Директор московского театра "Современник" Юрий Кравец опроверг информацию о госпитализации народной артистки РСФСР, актрисы Марины Нееловой, сообщает ТАСС.

"Марина Мстиславовна в строю, все в порядке, все хорошо. Она дома", – сказал директор "Современника".

Ранее СМИ сообщали, что актриса была экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Неелова родилась 8 января 1947 году в Ленинграде. С 1971 года работала в Театре имени Моссовета, однако в 1974 году перешла в "Современник", где работает и в настоящее время. В этом театральном сезоне актриса играет в спектаклях "Собрание сочинений" по произведению Евгения Гришковца и "203–205" по пьесе "Калифорнийская сюита" Нила Саймона.

Самыми известными фильмами с участием Нееловой можно назвать "Монолог", "Фантазии Фарятьева", "Осенний марафон" и другие киноленты.

В конце июня ассистент российского тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой сообщила, что не было необходимости вызывать скорую помощь Тарасовой, так как у нее все хорошо. Этими словами она опровергла информацию СМИ о том, что тренер потеряла сознание, находясь дома.

До этого сама Тарасова сообщила, что посетила больницу для приобретения лекарств. Кроме того, тренер опровергла информацию о госпитализации. Тогда она заявила о хорошем самочувствии.

Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник – СМИ