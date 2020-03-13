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Культура

12:07

Песня Little Big для "Евровидения" набрала почти 1,5 млн просмотров

культура

Фото: youtube.com/eurovision

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах, за 10 часов с момента публикации на YouTube набрал почти 1,5 миллиона просмотров.

Кроме того, видео также стало номером один на вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга.

12 марта рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big представила свою новую песню Uno, с которой музыканты выступят на "Евровидении". Вокалист Илья Прусикин рассказал, что композицию написали спонтанно, она не задумывалась как трек для конкурса. Лидер группы добавил, что новая песня – "это рок-диско, метал-диско".

2 марта было объявлено, что группа Little Big выступит на Евровидении в 2020 году. Музыкальный конкурс пройдет в мае в Роттердаме.

Певец Филипп Киркоров ранее отметил, что музыка у Little Big свежая и модная, которая способна "расшевелить европейскую тусовку".

Группа основана в 2013 году. Хит группы Skibidi за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube.

Группа Little Big представила песню для "Евровидения"

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