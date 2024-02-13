Актер Баринов получил травму перед спектаклем

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Актер Валерий Баринов поскользнулся перед спектаклем в столице и получил ушибы, однако смог добраться на работу и отыграть спектакль. Об этом сообщила его агент Мария в беседе с телеканалом "360".

По ее словам, позже самочувствие артиста ухудшилось, коллеги вызвали скорую помощь. Сейчас же его "атакуют СМИ и не дают ему уснуть", указала она и добавила, что Баринову нужен отдых.

"Ему надо отдыхать, они все звонят, он говорит мне: "Скажи им, что я живой". Может быть, спектакли какие-то отменятся, посмотрим по состоянию", – отметила собеседница телеканала.

Мария уточнила, что у актера нет переломов – только ушибы. По ее словам, Баринов упал недалеко от дома, после чего вызвал такси и поехал в театр. Она добавила, что его выпустили из больницы после осмотра, сейчас он находится дома.

В свою очередь, RT в Московском театре юного зрителя рассказали, что Баринов "мужественно отыграл спектакль", после чего поехал в травмпункт. По информации издания, в культурном учреждении решается вопрос об адаптации театральных постановок под состояние актера, который хочет и дальше выступать, несмотря на ушибы.

Баринов известен публике по своим ролям в фильме "День выборов" и сериалах "Кадетство" и "Ранетки".

Ранее народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы. Она дома и чувствует себя нормально, заявил директор Театра имени Моссовета Алексей Черепнев.

Талызина была госпитализирована 22 января из-за бронхита.

"Золотая рыбка": Валерий Баринов