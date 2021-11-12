Объявлены лауреаты премии имени Корнея Чуковского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве объявили победителей конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участниками состязания стали детские писатели, поэты и переводчики, произведения которых были опубликованы в 2020–2021 годах.

"Завершился второй сезон конкурса. Интерес к нему растет вместе с количеством поданных заявок на участие. Премия знакомит читательскую аудиторию с талантливыми детскими писателями, поэтами и переводчиками со всей страны", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет" признана победителем Ксения Горбунова ("Кто ты, Няня Ву?"), в категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет" – Анна Игнатова ("Принцесса Торнада").

В номинации "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет" победила Наталья Карпова ("В книжке дождики живут"), в аналогичной номинации для детей от 8 до 12 лет лучшей стала Юлия Симбирская ("Ехал дождь в командировку").

Приз за "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет" достался Ксении Тименчик ("Обезьянка Янка"), в аналогичной номинации для детей от 8 до 12 лет первое место заняла Елена Леенсон ("Мальчик и девочка из спичечной коробки"). Победителем в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" стал Дмитрий Сиротин ("Вишневый пирог").

Наталья Сергунина поздравила победителей. Каждый из них получит призы в размере 1 миллиона рублей.

Премию имени Корнея Чуковского учредило правительство Москвы в 2020 году. Данная инициатива направлена на поддержку талантливых авторов и переводчиков произведений детской категории.

Также в Москве выберут лауреатов конкурса "Путеводная звезда" из числа представителей гостиничной и туристической отрасли. Прием заявок завершился 2 ноября. В этом году будет 18 основных номинаций и две дополнительные.