Объявлены лауреаты премии имени Корнея Чуковского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве объявили победителей конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Участниками состязания стали детские писатели, поэты и переводчики, произведения которых были опубликованы в 2020–2021 годах.
"Завершился второй сезон конкурса. Интерес к нему растет вместе с количеством поданных заявок на участие. Премия знакомит читательскую аудиторию с талантливыми детскими писателями, поэтами и переводчиками со всей страны", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет" признана победителем Ксения Горбунова ("Кто ты, Няня Ву?"), в категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет" – Анна Игнатова ("Принцесса Торнада").
В номинации "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет" победила Наталья Карпова ("В книжке дождики живут"), в аналогичной номинации для детей от 8 до 12 лет лучшей стала Юлия Симбирская ("Ехал дождь в командировку").
Приз за "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет" достался Ксении Тименчик ("Обезьянка Янка"), в аналогичной номинации для детей от 8 до 12 лет первое место заняла Елена Леенсон ("Мальчик и девочка из спичечной коробки"). Победителем в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" стал Дмитрий Сиротин ("Вишневый пирог").
Наталья Сергунина поздравила победителей. Каждый из них получит призы в размере 1 миллиона рублей.
Премию имени Корнея Чуковского учредило правительство Москвы в 2020 году. Данная инициатива направлена на поддержку талантливых авторов и переводчиков произведений детской категории.
Также в Москве выберут лауреатов конкурса "Путеводная звезда" из числа представителей гостиничной и туристической отрасли. Прием заявок завершился 2 ноября. В этом году будет 18 основных номинаций и две дополнительные.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: