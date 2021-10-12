Милонов назвал уродством появление комикса с Суперменом-бисексуалом

Фото: dccomics.com/Travis Moore and Tamra Bonvillain
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 рассказал, что комикс с супергероем-бисексуалом ломает детям психику.
Ранее стало известно, что в новом комиксе издательства DC Comics супермен будет бисексуалом. По сюжету сын классического супергероя Кларка Кента переживает депрессию из-за вечных обязанностей по спасению мира. Преодолеть кризис ему помогает роман с журналистом Джеем Накамурой. В продаже комикс появится 9 ноября.
"Комикс – это всегда для детей, он всегда нацелен на подростков. Конечно, детям нельзя такое показывать 100%", – считает депутат.
По словам Милонова, комиксы с героями нетрадиционной ориентации появляются потому, что эти ценности стали мейнстримом западного общества. "Детям-то надо психику ломать. Нормальный ребенок никогда не пойдет за этим сомнительным идеалом", – заключил он.
Ранее стало известно, что Капитаном Америкой впервые стал ЛГБТ-персонаж. Один из его авторов, Джошуа Трухильо, рассказал, что герой вдохновлен персонажами квир-сообщества: активистами, лидерами, обычными людьми, борющимися за лучшую жизнь.
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