Милонов назвал уродством появление комикса с Суперменом-бисексуалом

Фото: dccomics.com/Travis Moore and Tamra Bonvillain

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 рассказал, что комикс с супергероем-бисексуалом ломает детям психику.

Ранее стало известно, что в новом комиксе издательства DC Comics супермен будет бисексуалом. По сюжету сын классического супергероя Кларка Кента переживает депрессию из-за вечных обязанностей по спасению мира. Преодолеть кризис ему помогает роман с журналистом Джеем Накамурой. В продаже комикс появится 9 ноября.

"Комикс – это всегда для детей, он всегда нацелен на подростков. Конечно, детям нельзя такое показывать 100%", – считает депутат.





Виталий Милонов депутат Госдумы Мы должны показывать, что это уродство. Пускай будет бисексуал, но он должен быть предатель родины, негодяй, убийца, чтобы это ассоциировалось со всем плохим.

По словам Милонова, комиксы с героями нетрадиционной ориентации появляются потому, что эти ценности стали мейнстримом западного общества. "Детям-то надо психику ломать. Нормальный ребенок никогда не пойдет за этим сомнительным идеалом", – заключил он.

Ранее стало известно, что Капитаном Америкой впервые стал ЛГБТ-персонаж. Один из его авторов, Джошуа Трухильо, рассказал, что герой вдохновлен персонажами квир-сообщества: активистами, лидерами, обычными людьми, борющимися за лучшую жизнь.

Медведева Светлана