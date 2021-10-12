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Милонов назвал уродством появление комикса с Суперменом-бисексуалом

"Детям ломают психику": Милонов раскритиковал смену ориентации Супермена
культура эксклюзив

Фото: dccomics.com/Travis Moore and Tamra Bonvillain

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 рассказал, что комикс с супергероем-бисексуалом ломает детям психику.

Ранее стало известно, что в новом комиксе издательства DC Comics супермен будет бисексуалом. По сюжету сын классического супергероя Кларка Кента переживает депрессию из-за вечных обязанностей по спасению мира. Преодолеть кризис ему помогает роман с журналистом Джеем Накамурой. В продаже комикс появится 9 ноября.

"Комикс – это всегда для детей, он всегда нацелен на подростков. Конечно, детям нельзя такое показывать 100%", – считает депутат.

Мы должны показывать, что это уродство. Пускай будет бисексуал, но он должен быть предатель родины, негодяй, убийца, чтобы это ассоциировалось со всем плохим.
Виталий Милонов
депутат Госдумы

По словам Милонова, комиксы с героями нетрадиционной ориентации появляются потому, что эти ценности стали мейнстримом западного общества. "Детям-то надо психику ломать. Нормальный ребенок никогда не пойдет за этим сомнительным идеалом", – заключил он.

Ранее стало известно, что Капитаном Америкой впервые стал ЛГБТ-персонаж. Один из его авторов, Джошуа Трухильо, рассказал, что герой вдохновлен персонажами квир-сообщества: активистами, лидерами, обычными людьми, борющимися за лучшую жизнь.

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