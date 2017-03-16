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16 марта 2017, 10:00

Новости культурного мира

Disney отказался вырезать сцену с гей-персонажем из "Красавицы и чудовища"

Кадр из фильма "Красавица и Чудовище"

Компания Walt Disney Studios отказалась убрать кадр с гей-персонажем из фильма "Красавица и чудовище" по требованию малазийских цензоров. Об этом сообщает The New York Times.

В Малайзии цензоры обратились к представителям компании Disney с просьбой вырезать сцену гей-персонажем из картины. Walt Disney Studios отказалась пойти на такой шаг, в результате картина не выйдет в прокат в этой стране вообще. В малайзийском совете по киноцензуре пояснили, что вынужденная мера связана с тем, что в стране запрещено демонстрировать ЛГБТ-деятельность в кино.

Речь идет о гомосексуальном герое ЛеФу (его сыграл актер Джош Гэд), помощнике главного злодея Гастона. В одной из сцен он тянется к Гастону, чтобы поцеловать его.

Напомним, что в России фильм выходит в прокат 16 марта с возрастным ограничение 16+. Министерство культуры России не нашло признаков гей-пропаганды в фильме "Красавица и чудовище" студии Disney.

Фильм-мюзикл "Красавица и Чудовище" является ремейком классического полнометражного анимационного фильма кинокомпании Walt Disney Animation Studios 1991 года, основанного на одноименной сказке Жанны-Мари Лепренс де Бомон.

Роль Белль в нем исполнит Эмма Уотсон (Гермиона из серии фильмов о Гарри Поттере), роль Чудовища и принца Адама исполнит Дэн Стивенс (Мэттью Кроуи из телесериала "Аббатство Даунтон").

Фильм производится студиями Walt Disney Pictures и Mandeville Films в формате стерео. Официальный трейлер фильма можно увидеть на YouTUBE-канале Disney.

цензура Disney гей-пропаганда новости культурного мира
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