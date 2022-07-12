Пианист и дирижер Рудин возглавил концертный зал "Зарядье"

Фото: zaryadyehall.com

Пианист и дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье" в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент культуры города.

По словам музыканта, для него этот пост является большой честью и огромной ответственностью.

"Вижу свою задачу в том, чтобы зал был центром музыкальных событий нашего города и нашей страны. Местом притяжения для выдающихся артистов и коллективов, меломанов и горожан. Я много раз дирижировал в "Зарядье", поэтому хорошо знаю зал", – отметил он.

Рудин более 20 лет руководит музыкальным фестивалем ArsLonga в столице, в концертах которого принимали участие Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе, Николай Петров и другие. С 2017 года он является худруком Московского государственного симфонического оркестра.

Ранее сообщалось, что главным режиссером "Ленкома Марка Захарова" назначен Алексей Франдетти. В департаменте культуры уточнили, что главой учреждения остается Марк Варшавер, который прослужил в этом театре уже более 40 лет. На должность директора "Ленкома" он был назначен в 2019 году.

До этого изменения произошли и в московском Театре Луны. Там художественным руководителем был назначен народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

