В Москве открыто наследственное дело после смерти Александра Маслякова

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В Москве открыли наследственное дело после смерти телеведущего Александра Маслякова. Об этом РИА Новости сообщила юрист Надежда Швачко.

Как уточнила собеседница агентства, родственники Маслякова смогут претендовать на вещи, имущество, а также имущественные права и обязанности.

Телеведущий скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни. По словам заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского, артист в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.

Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что ведущий Клуба веселых и находчивых олицетворял отечественное телевидение. Также выразили соболезнования комики и бывшие игроки КВН.