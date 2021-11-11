Директор Серова рассказал, почему певца не выписывают из больницы

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
Концертный директор Александра Серова Александр Федорков рассказал Москве 24, что артист чувствует себя хорошо, но его пока еще не выписывают из больницы.
В начале октября 67-летнего певца экстренно госпитализировали с коронавирусом. СМИ сообщали, что его доставили в реанимацию одной из московских клиник с 75% поражением легких.
По словам Федоркова, после выписки певец вернется к обычной жизни, начнет репетировать и будет готовиться к концертам. Ближайшие, по словам директора артиста, запланированы на начало декабря.
"Мы перенесли концерты, все-таки надо дать человеку восстановиться. На сайте есть вся информация", – уточнил представитель Серова.
Ранее сообщалось, что российский актер, народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией. Он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Жена актера Татьяна Бронзова рассказала, что Щербаков мог простудиться у себя на даче.
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