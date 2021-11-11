Директор Серова рассказал, почему певца не выписывают из больницы

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Концертный директор Александра Серова Александр Федорков рассказал Москве 24, что артист чувствует себя хорошо, но его пока еще не выписывают из больницы.

В начале октября 67-летнего певца экстренно госпитализировали с коронавирусом. СМИ сообщали, что его доставили в реанимацию одной из московских клиник с 75% поражением легких.



(выпишут. – Прим. ред.) , неделя, может. Он хорошо себя чувствует.

Александр Федорков концертный директор Александра Серова Почти все восстановилось, немножко остались всякие мелочи, не связанные с коронавирусом. Поэтому, раз человек уже оказался в больнице, надо долечить. Я думаю, что скоро, неделя, может. Он хорошо себя чувствует.

По словам Федоркова, после выписки певец вернется к обычной жизни, начнет репетировать и будет готовиться к концертам. Ближайшие, по словам директора артиста, запланированы на начало декабря.

"Мы перенесли концерты, все-таки надо дать человеку восстановиться. На сайте есть вся информация", – уточнил представитель Серова.

Ранее сообщалось, что российский актер, народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией. Он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Жена актера Татьяна Бронзова рассказала, что Щербаков мог простудиться у себя на даче.