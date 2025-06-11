Солист "ДДТ" Шевчук приехал на похороны сооснователя "Аквариума" Гуницкого

Фото: телеграм-канал "Фонтанка SPB Online"

Лидер советской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук посетил в Санкт-Петербурге похороны сооснователя "Аквариума" Анатолия Гуницкого. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Проститься с умершим артистом можно было в центральном зале крематория на Шафировском проспекте. Музыкальная группа "ДДТ" принесла на церемонию венок.

"Джордж (прозвище Гуницкого. – Прим. ред.) тратил свою душу на нас <…> Мы услышали ранние песни "Аквариума", где как раз существовали его стихи. Мы обалдели, что так можно писать", – отметил Шевчук.

Журналисты напомнили, что лидер "ДДТ" в последнее время живет и выступает за рубежом.

Гуницкий скончался 5 июня в возрасте 71 года. По информации СМИ, он умер после продолжительной борьбы с онкозаболеванием. На протяжении долгого времени артист проходил курсы химиотерапии.

Группа "Аквариум" была образована Гуницким и Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом) в 1972 году. Вместе с Гребенщиковым Гуницкий написал тексты для песен к альбомам "Искушение святого Аквариума", "Менуэт земледельцу", "Притчи графа Диффузора", "Треугольник", "Воздухоплавание в компании сфинксов" и "Песни Джорджа".

